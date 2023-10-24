Связь утеряна: пропавшая Алла Пугачева не отвечает на звонки близких

Алла Пугачева не выходит на связь после переезда с детьми из Израиля, об этом сообщает Kp.ru.

Накануне стало известно, что певица уехала из престижного района Израиля, где она жила последний год вместе с детьми и мужем. По данным журналистов, Пугачева решила поехать на Кипр, где у нее есть собственная вилла. Источники сообщили, что Примадонна рассчитывает провести там около года.

При этом в окружении Пугачевой были не в курсе ее переезда в другую страну. Выяснилось, что знакомые звонят ей на телефон, но она не берет трубку и не отвечает на сообщения.

По данным журналистов, певица не выходит на связь уже в течение нескольких дней. При этом, некоторые источники утверждают, что Алла Пугачева могла переехать в США. Там у нее тоже имеется недвижимость по соседству с дочерью Кристиной Орбакайте.

«Конечно, Пугачевой и детей в Израиле нет. Но и информации о том, что они на Кипре, тоже нет», — рассказал источник.

Ранее мы писали о том, что Андрей Разин записал видео из Майами и показал дом Аллы Пугачевой.