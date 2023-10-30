Священник назвал ее черной женщиной: кто виновен в смерти единственного сына Людмилы Хитяевой

Актриса Людмила Хитяева до сих пор не может смириться со смертью единственного сына Павла Белокринкина. Он скончался в Таиланде в начале июля текущего года. Официальная причина смерти - сердечная недостаточность. Однако звезда «Тихого Дона» уверена, что в могилу ее наследника загнала невестка.

По признанию Хитяевой, выбор сына она сразу не одобрила. Тем более, что женщина увела его из семьи, от хорошей жены, которая так нравилась артистке. Когда Людмила Ивановна только познакомилась с новом возлюбленной Павла, то сразу почувствовала неладное, но вмешиваться не стала.

«Увела его из семьи. Хотя он был женат. Павел был в Таиланде на выставке, она там его присмотрела и вцепилась в него. Священник был у меня в гостях и сказал: «Не впускайте эту черную женщину!» - рассказала актриса.

Самой Хитяевой горе-невестка ничего плохого не сделала, но вот на ее сына, как она убеждена, повлияла. Но Павел был влюблен и не замечал ничего вокруг. Артистка тоже игнорировала знаки, хотя теперь понимает, что зря. Незадолго до кончины Белокринкина у Людмилы Ивановны упала и разбилась икона.

Отметим, что после смерти Павла его возлюбленная осталась с квартирой в России и жильем в Таиланде. Со свекровью ни она, ни ее сын не общаются.

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Источник: программа «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.