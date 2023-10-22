Светлана Разина рассказала о предательстве мужа, когда ее парализовало

61-летняя бывшая участница группы «Мираж» Светлана Разина рассказала, почему муж Георгий бросил ее после аварии.

В 2007 году артистка получила серьёзные травмы в автомобильной аварии, после чего ее парализовало. Супруг не оказал ей поддержку, а вместо этого начал роман с другой женщиной. Однажды, в день рождения, Светлана буквально ползла до туалета из-за неспособности ходить, но Георгий посмотрел на нее и лишь сказал: «Да, Светуля, тебе конец».

Артистка отметила, что она уже имела назначенных врачей, готовых принять ее. Вскоре она отправилась в больницу, где ее прооперировали, поставив имплантат. На днях Светлана вновь собирается лечь в больницу для различных оздоравливающий процедур.

Примечательно, но именно в сложный период Светлане помогал бывший муж, с которым она развелась из-за романа с Георгием. Валерий Соколов заботился о ней в болезнь и даже нанял сиделку, пишет StarHit.

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