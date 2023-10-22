Светлана Лобода применила запрещенный прием для привлечения зрителей на концерт в Лондоне

Певица Светлана Лобода предприняла отчаянную попытку привлечь публику на свой концерт в Лондоне. Она опубликовала в соцсети фотографию, на которой запечатлена без одежды.

Лобода легла на большую кровать в отеле и сфотографировала свое отражение в зеркале. При этом артистке показалось, что этого недостаточно, и она порадовала своих подписчиков танцевальным видео на фоне жаркой пустыни и верблюдов. Для своего образа Лобода выбрала бежевый бра, длинную юбку и модные солнечные очки.

«Мы все ждем вас на концерте!» - подписала ролик певица.

Публикация набрала большое количество комментариев, многие из которых оказались негативными. Подписчики высмеяли желание Лободы любой ценой привлечь зрителей на свой концерт, а также предположили, что она пародировала Шакиру.

Ранее мы писали, что все звезды имеют райдеры, в которых зачастую прописаны необычные требования. Не стала исключением и певица Светлана Лобода.