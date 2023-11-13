Сваха Роза Сябитова назвала известного мужчину причиной любовных неудач Тимура Батрутдинова

Телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала, почему комику Тимуру Батрутдинову не везет в личной жизни. По ее мнению, причиной любовных неудач шоумена является его коллега по сцене Гарик Харламов.

«Я бы категорически запретила ему дружить с Харламовым. Сам Харламов женился и развелся, и сейчас достаточно активная жизнь у него», - заявила телесваха в эфире программы «Шоу Воли» на Rutube.

Сябитова настойчиво рекомендовала Батрутдинову прекратить любое общение с Харламовым вне работы и пообещала, что в этом случае его личная жизнь изменится в лучшую сторону.

«Все наладится», —заверила сваха.

Кроме того, телеведущая назвала 37-летнюю певицу Ольгу Бузову «умницей и своей болью». Она рекомендовала артистке разгрузить рабочий график, чтобы встретить уже своего избранника.

«Оленька, хорош по Африке ездить, там точно российского мужика не найдешь», —заключила Сябитова.

Ранее мы писали, что певец Филипп Киркоров вместе с Ольгой Бузовой принимал участие в съемках нового шоу «Сокровища императора» в Китае. Артист поделился своими впечатлениями о коллеге и рассказал, почему у ее не складывается личная жизнь.