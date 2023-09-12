Суровая правда: что скрывает Петросян о бывшей жене-уголовнице

Юморист Евгений Петросян неоднократно был женат. По информации в Сети, первой супругой комика стала младшая сестра балерины Викторины Кригер. Однако, как утверждает портал «Дни.ру», подобное сообщение является ложным.

Оказывается, в далеком прошлом Петросян был влюблен в Софью Шлутгейт. Она не была ни актрисой, ни балериной и даже не имела никакого образования. На самом деле, в биографии Софьи есть судимость: она неоднократно отбывала срок в колонии за мошенничество. Первые проблемы с законом у Шлутгейт возникли тогда, когда она продала квартиру родителей Петросяна в Крыму сразу трем людям. Евгений намеренно скрывал эту информацию не только от публики, но и от дочери.

«Вике же говорили, что ее мать – рано умершая балерина. Хотя, на самом деле, она ушла из жизни сравнительно недавно», — высказался инсайдер.

Ранее мы писали о том, что 77-летний Евгений Петросян удивил изменениями во внешности после болезни. Подробности смотрите в этой статье.