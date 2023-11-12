Супруга Игоря Николаева, на которой он женат 13 лет, перестала носить обручальное кольцо

Слухи о том, что в семье композитора Игоря Николаева разлад, стали подтверждаться. Для этих подозрений появился очередной повод — супруга музыканта Юлия Проскурякова, на которой он женат уже 13 лет, перестала носить обручальное кольцо, пишет Kp.ru.

Женщину без украшения, символизирующего брачные узы, увидели минувшим вечером в кинотеатре «Октябрь» на премьере комедии «Моя ужасная сестра-2». На мероприятие Юлия пришла одна без супруга, который не так давно был выписан из больницы. В медучреждении Николаев лежал из-за ишемической болезни сердца.

На премьеру Проскурякова надела белый джемпер и плиссированную юбку. Пальцы женщины украшали перстни с драгоценными камнями. Однако главного кольца на них не было — обручального. Этим оказались встревожены поклонники Николаева. Они стали обсуждать, что происходит в семье композитора, и назвали случившееся тревожным «звоночком».

Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРА» Вадим Дробиз заявил, что Игоря Николаева ждет провал в бизнесе. Певец не так давно зарегистрировал собственный товарный знак.