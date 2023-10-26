Сумма с шестью нулями: стало известно, какой налог платит Пугачева за королевский дом на Кипре

Певица Алла Пугачева платит за дом на Кипре внушительный налог: он исчисляется суммой с шестью нулями. Цифру раскрыла модель Алена Кравец.

Подробности приводит сайт mk.ru.

По словам Кравец, дом имеет площадь 170 квадратных метра, расположен на первой береговой линии.

«Одни только налоги на такую недвижимость в год около 2 миллионов рублей», - рассказала собеседница, отметив, что для звезд такой величины это незначительная сумма.

Кравец было давно известно о покупке Примадонны. Она считает дом в Лимасоле «королевской» недвижимостью.

Модель полагает, что дом был куплен на накопления. Относительно продажи замка в деревне Грязь Кравец говорит, что дом «так и остался никем не купленным». Она утверждает, что продать «махину» очень сложно, и вспомнила, как призывала покупать маленькие однокомнатные квартиры, которые удобны для сдачи в аренду и продажи.

Также она отметила, что Пугачева «в преклонном возрасте» вынуждена постоянно переезжать. «Я бы врагу не пожелала», - призналась модель.

Ранее сообщалось, какие проблемы могут ждать певицу на Кипре.