Судебный иск и ведро вместо туалета: что случилось с Лолитой в Сургуте

Басманный суд Москвы одобрил мировое соглашение, заключенное между певицей Лолитой и организатором ее отмененного концерта в Сургуте.

Как пишет mk.ru, знаменитость должна была выступить в Сургуте в 2020 году, однако концерт был отменен из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, организаторы предоставили Лолите предоплату, что стало причиной спора с индивидуальным предпринимателем Ксенией Зиминой — она подал иск. В результате, стороны достигли соглашения в рамках мирового суда.

Стоит отметить, что это не первая неприятная ситуация Лолиты в Сургуте. В 2012 году она была вынуждена выступать в недостроенном здании, где вместо туалета ей предложили использовать ведро.

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