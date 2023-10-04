Суд принял неожиданное решение: что произошло с иском Светланы Бондарчук к бывшему мужу

Суд вернул иск Светланы Бондарчук на бывшего мужа из-за нарушений, об этом стало известно из картотеки Симоновского суда.

26 сентября в Симновском суде сообщили об иске Светланы Бондарук к бывшему мужу Федору Бондарчуку, с которым она рассталась 7 лет назад. Заявление было подано из-за раздела совместно нажитого имущества. Позже стало известно, что Светлана обратилась в суд из-за остановившихся выплат со стороны режиссера. До этого, напомним, Федор перечислял бывшей жене часть от своих гонораров.

Однако 3 октября в пресс-службе суда сообщили, что делу не дали ход из-за нарушений. Выяснилось, что истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора.

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году. У супругов в браке родились двое детей - сын Сергей и дочь Варвара.

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