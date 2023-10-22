Суд поставил точку в вопросе о наследстве Александра Градского

Наследство Александра Градского досталось его последней жене и четырем детям, об этом сообщает mk.ru.

По данным журналистов, накануне в Москве прошел судебный процесс, который поставил точку в спорах вокруг имущества покойного Александра Градского. Наследство музыканта поделили на пять частей: имущество досталось двум его старшим детям, двум младшим и вдове Марине Коташенко. При этом третья жена, Ольга Градская, осталась без доли в наследстве.

Как уточняет источник, двум старшим детям Даниилу и Марии достался шикарный загородный дом Градского с бассейном, парком и домом для прислуги.

Марине Коташенко и двум ее малолетним детям отошла квартира музыканта в центре Москвы и дом, который он отстроил по соседству с основным особняком.

По данным журналистов, не все родственники оказались довольны решением суда. Уточняется, что старшие дети Градского могут подать апелляцию. Кроме того, неизвестна позиция Ольги Градской, которая в итоге осталась ни с чем.

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