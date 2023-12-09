«Стыдливо выглядывает»: что Филипп Киркоров скрывает от публики

Недавно в московском ресторане прошел Christmas Gala Dinner. На светском мероприятии собрались главные звезды отечественного шоу-бизнеса: Ксения Собчак, Яна Рудковская, а также Филипп Киркоров.

Для выхода в свет король эстрады выбрал черный костюм-тройку с брюками клеш. На голове Филиппа Бедросовича красовалась шляпа в тон, украшенная огромной брошью.

Только вот поклонники заметили, что на всех фото с ужина Киркоров позировал, прикрыв лицо распахнутым веером. Возможно, певец таким образом прятал какие-то изменения во внешности, сообщает Telegram-канал Admin.Anshlak.

Некоторые фанаты предположили, что у артиста раздулся флюс. Также кто-то посчитал, что Киркоров проходит стоматологическое лечение, в ходе которого потерял зубы.

«Как престарелая кокотка из борделя, типа завлекает-интригует многообещающе», «Стыдливо выглядывает, как болгарская Роза в соку?», «У Киркорова что флюс? Что он там скрывает?», – комментируют пользователи Сети.

Ранее мы писали, что 62-летняя Арина Шарапова выбрала для светского мероприятия откровенный наряд. Знаменитость пришла на церемонию награждения телевизионной премии ТЭФИ в прозрачной блузке.