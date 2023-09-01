«Стыдится родная дочь»: Волочкова вышла в свет в красном бюстгальтере

Балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать публику не только своим поведением, но и внешним видом. Так, для недавнего выхода в свет танцовщица выбрала весьма провокационный образ, который сразу же стал обсуждаться в Сети. Большинство пользователей раскритиковали артистку, заявив, что понимают ее дочь, которая ее стыдится.

В личном блоге Волочкова опубликовала фото, на котором предстала в ярко-красном комбинезоне. Больше всего поклонников привлек именно верх наряда, ведь он был больше похож на обычный кружевной бюстгальтер. Комментаторы отметили, что только начали радоваться, что Анастасия «встала на правильный путь», а теперь вновь свернула не туда.

«Настя, только недавно было два чудных платья от стилиста!», «Сколько можно щеголять в одном белье», «Бабушку все еще несет... Такое уместно только для любимого мужчины в спальне!», «После этого не надо удивляться, почему вас стыдится родная дочь», - написали пользователи.

Впрочем, Анастасия на критику никак не ответила, так как привыкла получать негативные слова в свой адрес. С дочерью же, по ее словам, у нее отношения наладились. Напомним, что конфликт между ними произошел в конце прошлого учебного года, когда наследница балерины отказалась приглашать мать на свой выпускной.

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