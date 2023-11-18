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04:00, 18 ноября 2023
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Студентка родила ребенка от 72-летнего Алексея Учителя

Студентка родила ребенка от 72-летнего Алексея Учителя

© Freepik

Бывшая студентка режиссера Алексея Учителя, 26-летняя Софья Меледина родила от него дочь. Это событие произошло два года назад.

О рождении ребенка у Мелединой от режиссера, который младше ее 46 лет, сообщила Экспресс газета.

Меледина появилась с учителем на премьере драмы «Нина». Там же присутствовала 39-летняя Юлия Пересильд, которая родила от режиссера двоих детей.

Известно, что дочери актрисы дружат с Мелединой.

Как пишет издание, благодаря поддержке режиссера она выпустила дебютный фильм. Учитель стал продюсером картины и нашел на съемки деньги.

Скоро Меледина займется новой картиной – со средствами на ее производство тоже поможет учитель, пишет издание.

Ранее сообщалось, что 44-летняя модель Кортни Кардашьян родила ребенка в 44 года. Она назвала появление малыша чудом, так как врачи ставили бесплодие.

Источник фото:Freepik
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#дети
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