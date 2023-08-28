Стремительно теряющая вес Мария Кончаловская вышла в свет в платочке

Мария Кончаловская, дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, всегда привлекала внимание публики. С самого раннего возраста ее родители выводили на красные дорожки. Тогда Маша была пухленькой девочкой с непослушными волосами.

Когда ей исполнилось 15 лет, она начала комплексовать из-за своей фигуры. Мать решила помочь дочери и наняла специалиста по питанию и тренера. За несколько лет Мария претерпела невероятные изменения, она даже начала работать моделью, а ее фотографии были опубликованы в итальянском Vogue.

Однако, похоже, просто привести свою фигуру в порядок не было достаточно для дочери Толкалиной. Мария продолжала сидеть на диетах. В 22 года она стала совсем иной - исчезла ее прежняя красота. Девушка стремительно теряла вес и уже сейчас выглядит как обтянутый кожей скелет. Недавно она сделала себе стрижку «под ежик» и временно закрывает голову платочком, пока волосы отрастают.