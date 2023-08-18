«Страшно смотреть»: похоронивший жену Домогаров напугал своим внешним видом

60-летний актер Александр Домогаров опух от слез после смерти бывшей жены от рака. После похорон Ирины Гуненковой артист поделился роликом, во время которого он рассказал о пережитой трагедии. Нельзя не отметить, что горе отразилось на внешнем виде Александра. На связь с подписчиками знаменитость вышел в черном свитере. С измученным и опухшим лицом Домогаров признался, что для всей семьи это были страшные дни. По словам Александра, он плакал от бессилия из-за смерти Ирины.

Увидев публикацию артиста, пользователи Сети насторожились. По их мнению, знаменитость изменился до неузнаваемости. «Страшно смотреть на него, такой измученный. Без слез не взглянешь», — высказались подписчики.