Странное совпадение: что стало с Бондарчуком после тайной беременности экс-жены

Недавно в жизни Светланы Бондарчук произошло важное событие: она вновь стала мамой. Для многих новость о пополнении в семействе знаменитости стала настоящим потрясением. Дело в том, что Светлана скрывала не только свою беременность, но и новорожденного наследника. Обнародовав кадр с сыном, Бондарчук сообщила, что родила полгода назад. К слову, после откровения Светланы в Сети появился снимок ее экс-супруга, который привлек внимание публики.

На новом фото Федора Бондарчука с трудом можно узнать. Подписчики заметили, что за последнее время режиссер резко похудел. Поговаривают, деятель кино имеет серьезные проблемы со здоровьем.

«Бондарчук скоро исчезнет», — обеспокоились фолловеры.