Страдающая от анорексии Алена Шишкова показала фигуру после липосакции

«Прекрасно выглядите», «С возвращением», «Красавица, со всех сторон», «Та самая Алена», «Ангелочек наш вернулся», «Хорошеете», «Как же ты красива и нежна», «Вау, невероятная красотка», – цитирует поклонников звезды Газета.Ru.

Шишкова говорила, что решила на липосакцию не из-за похудения. А потому что она долгое время лечилась от анорексии и набрала 15 килограммов. Девушка пожаловалась, что жир распределился неравномерно и она быстрее хотела исправить это с помощью липосакции. Оказалось, что откачанный жир хирурги добавили ей в бедра. Поэтому теперь экс-невеста Тимати хвастается округлыми формами.

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