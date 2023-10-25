Стилист Влад Лисовец посмеялся над россиянами за их «кислые лица», об этом сообщает Газета.Ru.

Влад Лисовец уже не в первый раз эпатирует своими высказываниями о россиянах. Стилист до этого рассказывал, что косички и накачанные губы выдают в российских девушках «провинциалок». А ранее он раскритиковал всех, кто путешествует поездом. Теперь стилист добрался до аэропорта, но и там его не устроили наши соотечественники.

«Кстати, очередное наблюдение мое, что наши (россияне. — прим. ред.) все время с недовольными лицами. Постоянно кислые лица. Я не понимаю. Я везде приветливо говорю: "Привет. Как дела?" — на меня смотрят как на сумасшедшего. Все на таком лице, такой кислоте...» — посетовал он.

Ранее Лисовец призвал россиянок отказаться от шуб. По его мнению, натуральный мех стоит заменить искусственным.