«Стараюсь это контролировать»: Орбакайте раскрыла, какую странность приобрела ее дочь в США

Певица Кристина Орбакайте уже воспитала двух сыновей, которые теперь сами строят свою жизнь, и сосредоточилась на младшей дочери. Юная Клавдия порой удивляет не только публику, но и даже звездную маму своим дерзким поведением. Самой артистке даже нравится, что ее наследница растет, как говорится, с характером. Однако некоторые ее черты ей все-таки не нравятся.

По признанию Орбакайте, на девочку оказывают сильное влияние сверстники в США, и из-за них она приобрела некую странность. Так, Клавдия стала ходить в одинаковой со всеми одежде, которая у подростков сейчас считается модной. Но больше всего ужасает певицу то, что ее ребенок взял привычку у американских детей ходить с распущенными и неухоженными волосами.

«Я стараюсь это контролировать. Иногда заплетаю утром или делаю высокий хвост. Она идёт, но возвращается неизменно с распущенными волосами, резинка на руке», - поделилась Кристина.

Сейчас с дочерью певица уже не борется, лишь просит ее хотя бы расчесывать волосы и вовремя мыть, чтобы она в целом выглядела ухоженно.

Ранее стало известно, что сын Стаса Костюшкина попал в больницу из-за травмы ноги.

Источник: «Домашний очаг»