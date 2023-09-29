«Стану бабушкой»: 59-летняя Лолита Милявская заговорила о внуках
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Звезда эстрады Лолита Милявская очаровала фанатов своей фигурой в купальнике. В микроблоге певицы появился новый видеоролик. 59-летняя исполнительница хита «Шпилька-каблучок» позировала на камеру в откровенном образе на фоне бассейна.
Лолита призналась, что уже представляет, как однажды будет следить за резвящимся в воде внуком.
«Когда я стану бабушкой, это будет выглядеть так», – прокомментировала она.
Остается только надеяться на успехи в личной жизни 24-летней дочери певицы Евы. Пока о романах девушки ничего неизвестно, но некоторые поклонники восприняли слова Лолиты как намек на возможное пополнение в звездной семье.
Впрочем, пользователи Сети оценили не только шутку артистки, но и ее фигуру. 59-летнюю певицу засыпали комплиментами.
«Все худее и худее!», «Какая же вы красивая, харизматичная, талантливая», «Шикарная», «Богиня», – отмечают фанаты.
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