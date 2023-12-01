Станет монахом: какое будущее Дмитрий Певцов уготовил для 16-летнего сына

Сын Елисей — стал настоящим спасением для актера Дмитрия Певцова и его супруги, когда звездная пара потеряла старшего наследника. Родители не хотят, чтобы подросток связывал свою жизнь с творчеством. Они мечтают, чтобы мальчик занимался чем-то полезным, как, например, служение Богу, пишет StarHit.

Первенец актер ушел из жизни по трагической случайности в 2012 году на заре своей творческой карьеры. В итоге родители стали уделять все внимание его младшему брату, который, наоборот, не такой публичный персонаж.

Из-за этого обстоятельства о подростке мало что бывает известно. Певцов не захотел, чтобы мальчик пошел по его стопам и стопам старшего брата. Актер направил сына в кадетский корпус.

Долгое время о нем ничего не было слышно, и вот недавно молодой человек появился на телеэкране вместе с мамой. Певцовы пришли на передачу, посвященную Галине Волчек. Присутствовавшие отметили, что повзрослевший юноша стал настоящим красавцем.

В дальнейшем Дмитрий Певцов хотел бы, чтобы сын занимался чем-то полезным и правильным. Так, актер видит своего наследника монахом.

Ранее стало известно, как сын певицы Аллы Пугачевой отрывается во время отдыха на Кипре. Мальчик искупался в Средиземном море, которое стало уже холодным.