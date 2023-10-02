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23:00, 02 октября 2023
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«Станет бабушкой»: Королеву поздравляют с беременностью невестки-стриптизерши

«Станет бабушкой»: Королеву поздравляют с беременностью невестки-стриптизерши

© Из профиля Instagram* Королевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Сын Наташи Королевой уже несколько лет состоит в отношениях с Мелиссой Волынкиной. Известно, что в прошлом девушка увлекалась танцами на пилоне. Однако Королева настояла на смене ее деятельности. Теперь Волынкина занимается гримом и изредка появляется на подиумах. На днях возлюбленная Архипа Глушко прошлась перед камерами в свадебном платье. Ее выход в свет спровоцировал обсуждения в Сети. Об этом сообщает Экспресс газета.

Белое платье подчеркнуло формы Волынкиной и ее округлившийся живот. Увидев кадры, россияне стали поздравлять исполнительницу хита «Желтые тюльпаны» с пополнением в семействе.

«Королева станет бабушкой», — уверенно заявили фолловеры.

На данный момент ни Наташа, ни Мелисса никак не комментировали высказывание публики.

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева забрала сына от Тарзана и тайно улетела в США. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Королевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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