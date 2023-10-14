Стало известно серьезных о финансовых проблемах Александра Васильева в России

Историк моды Александр Васильев задолжал налоговой 1,1 миллиона рублей, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Васильев владеет компанией ООО «Лилии Александра Васильева», через которую он продает свои книги и украшения, а также реализует коллаборации с брендами.

Согласно открытым данным финансовой отчетности, за 2022 год выручка организации составила 26 миллионов рублей, а прибыль — 2,2 миллиона. Однако несмотря на неплохие доходы, проблемы с бизнесом у Васильева все же есть. 5 октября на компанию историка моды завели исполнительное производство. Согласно нему, Александр Васильев задолжал налоговой 1 миллион 152 тысячи рублей.

Напомним, недавно Васильев признавался, что лишился работы в России из-за некой влиятельной женщины, которую он отверг. Бывший ведущий программы «Модный приговор» рассказал, что сейчас он зарабатывает благодаря выставкам и лекциям за рубежом.

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