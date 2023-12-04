НАШ ШОУБИЗ
13:00, 04 декабря 2023
1 мин.

Стало известно о серьезной задолженности Валерия Меладзе перед налоговой

Стало известно о серьезной задолженности Валерия Меладзе перед налоговой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Долг Валерия Меладзе перед налоговой увеличился до 1,7 млн рублей, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Еще недавно у музыканта был долг перед ФНС в размере 275 тысяч рублей. Деньги Меладзе приносил бизнес в России - компания ООО «Вантаж»‎ арендует одноименный торговый центр в Москве в Восточном Бирюлево.

К декабрю 2023 года долг Меладзе вырос до 1,7 миллиона рублей - все из-за возросших доходов от бизнеса. Отметим, что певец уже несколько месяцев не платит налоги в России.

Сейчас Валерий Меладзе находится в Европе, где он выступает с концертами.

Ранее мы писали о том, что счастливая Вера Брежнева показала беременный живот после развода с Меладзе.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#новости шоу-бизнеса
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.