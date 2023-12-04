Стало известно о серьезной задолженности Валерия Меладзе перед налоговой

Долг Валерия Меладзе перед налоговой увеличился до 1,7 млн рублей, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Еще недавно у музыканта был долг перед ФНС в размере 275 тысяч рублей. Деньги Меладзе приносил бизнес в России - компания ООО «Вантаж»‎ арендует одноименный торговый центр в Москве в Восточном Бирюлево.

К декабрю 2023 года долг Меладзе вырос до 1,7 миллиона рублей - все из-за возросших доходов от бизнеса. Отметим, что певец уже несколько месяцев не платит налоги в России.

Сейчас Валерий Меладзе находится в Европе, где он выступает с концертами.

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