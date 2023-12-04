13:00, 04 декабря 2023
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Стало известно о серьезной задолженности Валерия Меладзе перед налоговой
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Долг Валерия Меладзе перед налоговой увеличился до 1,7 млн рублей, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Еще недавно у музыканта был долг перед ФНС в размере 275 тысяч рублей. Деньги Меладзе приносил бизнес в России - компания ООО «Вантаж» арендует одноименный торговый центр в Москве в Восточном Бирюлево.
К декабрю 2023 года долг Меладзе вырос до 1,7 миллиона рублей - все из-за возросших доходов от бизнеса. Отметим, что певец уже несколько месяцев не платит налоги в России.
Сейчас Валерий Меладзе находится в Европе, где он выступает с концертами.
Ранее мы писали о том, что счастливая Вера Брежнева показала беременный живот после развода с Меладзе.
Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Иван МарковТег: