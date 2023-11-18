Стало известно, куда пропал Александр Друзь после скандала на Первом канале

Магистр программы «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после скандала с покупкой ответов на вопросы для шоу «Кто хочет стать миллионером?» редко стал появляться на публике. Оказалось, он принял решение уйти на пенсию.

Когда афера была разоблачена, Друзь не стал отрицать, что действительно участвовал в переговорах с редактором программы, но тот якобы сам предложил передать знатоку ответы за часть призовых денег. В ходе эфира оказалось, что пять самых сложных и дорогих вопросов не совпали, но Друзь вместе со вторым участником, Виктором Сидневым самостоятельно дали на них правильные ответы.

После скандала Первый канал на неопределенный срок отстранил Друзя от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Результаты игры с участием магистра были аннулированы.

После этого Друзь ушел на пенсию и занялся писательской деятельностью. В частности, написал путеводитель по Санкт-Петербургу и детскую книгу.

Кроме того, магистр в 2023 году признавался, что дважды пытался заниматься политикой, но неудачно, пишет News.ru.

Ранее мы писали, что в 2022 году актер Леонид Ярмольник стал вести менее публичную жизнь. СМИ писали, что 69-летний артист эмигрировал в Латвию. При этом сам Ярмольник опроверг эти слухи и пояснил, что действительно с марта по август 2023 года жил с семьей в Юрмале. Он заверил, что не собирается эмигрировать.