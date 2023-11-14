Стало известно, куда пропал актер Леонид Ярмольник

В 2022 году актер Леонид Ярмольник стал вести менее публичную жизнь. СМИ писали, что 69-летний артист эмигрировал в Латвию.

При этом сам Ярмольник опроверг эти слухи и пояснил, что действительно с марта по август 2023 года жил с семьей в Юрмале. Он заверил, что не собирается эмигрировать, так как продолжает служить в театре «Современник» и сниматься в российских фильмах.

Последний проект с его участием – сериал Первого канала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». Кроме того, артист сыграл роль царя в фильме «Летучий корабль», премьера которого запланирована на март 2024 года.

«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним», — приводит News.ru слова Ярмольника.

Актер в 1994 году отказался от звания заслуженного артиста России, а спустя 10 лет — от народного.

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