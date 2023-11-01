Стало известно, как живет звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска

Польская актриса Барбара Брыльска, известная российским зрителям по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» ведет затворнический образ жизни и почти не общается с журналистами.

Она поселилась в одноэтажном доме, расположенном в 90 километрах от Варшавы. В декабре 2022 года артистка сломала позвоночник и едва не лишилась голоса.

«Я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Я сейчас не в форме. Молюсь. Не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... Вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее», — говорила Брыльска.

Актриса также признавалась, что ее физическое и духовное состояние находятся в недостаточно хорошем состоянии, сообщает News.ru.

В 2007 году в Польше вышла книга Барбары Рыбалтовской о жизни ее и творчестве «Барбара Брыльска в самой трудной роли». В этом же году состоялась премьера фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Последний раз актриса снималась в кино в 2014 году, больше она не соглашалась ни на какие роли.

Ранее мы писали, что «Ирония судьбы» — культовый фильм, на котором выросло не одно поклонение. Мало кто знает, что роль главной героини могла исполнить не Барбара Брыльска. Оказывается, в образе Нади Шевелевой должна была появиться Светлана Немоляева. Примечательно, что режиссер видел в этой роли только Немоляеву, поэтому он устроил ей не одно прослушивание.