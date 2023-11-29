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13:00, 29 ноября 2023
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Стало известно, как сын Пугачевой отрывается во время отдыха на Кипре

Стало известно, как сын Пугачевой отрывается во время отдыха на Кипре

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стало известно, как сын Пугачевой отрывается во время отдыха на Кипре. Об этом сообщает портал «7Дней.ru».

Накануне певица Алла Пугачева переехала вместе с детьми и Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) из Израиля на Кипр. Напомним, будучи в Израиле, Примадонна отдала сына и дочь в элитную школу, однако сейчас двойняшки отдыхают.

Юморист Максим Галкин* на днях опубликовал видео, на котором запечатлен сын Гарри. Он вместе с отцом пошел купаться в Средиземном море, которое уже успело стать довольно холодным. На кадрах видно, как Гарри окунается с головой в соленую воду, а затем это же делает его отец.

«Мы купаемся в холодном море! Зимой!» - комментирует происходящее сын Пугачевой.

Напомним, ранее мы писали о том, что озвучены тайные планы Аллы Пугачевой по поводу возвращения в Россию.

*признан иностранным агентом на территории России.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Алла Пугачева
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#дети
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#отдых
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