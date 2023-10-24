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11:00, 24 октября 2023
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Стало известно, что Алла Пугачева решила сделать со своей единственной квартирой в Москве

Стало известно, что Алла Пугачева решила сделать со своей единственной квартирой в Москве

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева отказалась продавать свою единственную квартиру в Москве, расположенную в Филипповском переулке в центре Москвы, но выясняла стоимость ее аренды.

Как пишет Kp.ru, Пугачева встречалась с риелторами, когда приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина. Она хотела узнать стоимость своей квартиры площадью более 300 квадратных метров. В тот момент аналогичные апартаменты в том же доме продавались за 410 миллионов рублей. При этом продавать недвижимость Пугачева не планировала, а хотела сдать в аренду. По данным издания, квартиру певица так и не сдала из-за отсутствия спроса. Примерная стоимость аренды такой квартиры оценивается в 400 тысяч рублей в месяц.

В собственности Аллы Пугачевой также числятся два земельных участка: один в московском поселении Первомайское площадью 1200 квадратных метров, второй - в подмосковной деревне Бережки площадью 882 квадратных метра.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева не выходит на связь после переезда с детьми из Израиля. Накануне стало известно, что певица решила поехать на Кипр, где у нее есть собственная вилла. Примадонна рассчитывает провести там около года.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#Алла Пугачева
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