Стало известно, чем занимается Дмитрий Борисов после закрытия «Пусть говорят»

Дмитрий Борисов нашел новую работу. Телеведущий давно не появляется на Первом канале.

Напомним, Борисов был ведущим шоу «Пусть говорят». Однако последний выпуск программы выходил в 2022 году. С тех пор о новой работе телеведущего ничего не было известно.

Однако, как сообщил сам Дмитрий Борисов, он посвятил себя другим проектам. Телеведущий работает над кабельными развлекательными каналами, которые входят в медиахолдинг Первого канала.

Борисов выложил в соцсетях фотографию с гусем и заявил, что готовит к открытию новый канал — «Лапки Live».