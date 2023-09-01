06:00, 01 сентября 2023
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Стало известно, чем занимается Дмитрий Борисов после закрытия «Пусть говорят»
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Дмитрий Борисов нашел новую работу. Телеведущий давно не появляется на Первом канале.
Напомним, Борисов был ведущим шоу «Пусть говорят». Однако последний выпуск программы выходил в 2022 году. С тех пор о новой работе телеведущего ничего не было известно.
Однако, как сообщил сам Дмитрий Борисов, он посвятил себя другим проектам. Телеведущий работает над кабельными развлекательными каналами, которые входят в медиахолдинг Первого канала.
Борисов выложил в соцсетях фотографию с гусем и заявил, что готовит к открытию новый канал — «Лапки Live».
Ранее мы писали о том, что Лев Лещенко пожаловался на свою пенсию. Певец заявил, что получает всего 30 тысяч рублей.
Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Иван Марков