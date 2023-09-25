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17:00, 25 сентября 2023
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Стали известны странные детали смерти матери певицы Анастасии в психбольнице

Стали известны странные детали смерти матери певицы Анастасии в психбольнице

© Stable Diffusion

Певица Анастасия не так давно лишилась матери. Пожилая женщина скончалась в психбольнице. Однако ее смерть вызывает у звезды вопросы. Анастасия не до конца понимает, почему мать оказалась в психиатрической лечебнице вместо обычного учреждения после госпитализации, передает Экспресс газета.

Незадолго до смерти пенсионерке стало плохо — она начала кашлять кровью. Дочь отправила мать в больницу и дала ей с собой 600 тысяч рублей на оплату лекарств, сиделки и прочего. Через некоторое время Анастасия набрала родителя, но тот не отвечал. В итоге выяснилось, что пожилая женщина больше не лежит в этом медучреждении. Сообщение о ее смерти поступило почему-то из психиатрической лечебницы. Певица уверена, что мать могли перенаправить туда из-за пропажи денег.

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