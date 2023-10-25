Стала затворницей и начала ходить в храм: куда пропала «невеста ефрейтора Збруева» Федорова

Стало известно, куда пропала «невеста ефрейтора Збруева» Татьяна Федорова. Актриса, исполнившая роль одной из невест в легендарном фильме, пришла к Андрею Малахову и рассказала о своей жизни после оглушительного успеха в кино.

Выяснилось, что Федорова после съемок в картине сыграла еще несколько ролей, но в 90-е работы у нее стало совсем немного. Актриса призналась, что пробовала себя в качестве ведущей программы «Уроки русского языка», однако ничего не выходило. Тогда она познакомилась с православными артистами, которые рассказали о православной медицине.

«Начала ходить в храм, где встретила неврологов, желающих создать православную медицину. Меня это увлекло. Это совпало с собственными проблемами по здоровью: мне удалили матку, так как обнаружили быстро развивающуюся форму рака. Меня оперировали в онкоцентре», - рассказала она.

После этого Федорова переехала на короткий срок в Калининград, где ухаживала за пожилой матерью. Однако вскоре она вернулась в Петербург, где стала вести затворнический образ жизни.

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