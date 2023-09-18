«Стала паниковать и причитать»: с Ротару произошло ЧП на борту самолета

Певец Аркадий Укупник рассказал, что София Ротару испытала паническую атаку в самолете. Мужчина поделился откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

На съемках передачи артист вспомнил о совместном перелете с Ротару. Знаменитости возвращались в полупустом самолете в Москву, который не смог совершить посадку с первого раза. Из-за этого у певицы, по словам Укупника, началась паника. Ротару обратилась к сыну и сообщила о своей аэрофобии.

«Я стал свидетелем настоящей звездной паники. Самолет пошел на второй круг, в этот момент наша звезда стала паниковать и причитать. Паника была дикая», — цитирует The Voice высказывание Аркадия из эфира шоу.

Как выяснилось, успокоить Ротару смог только служитель синагоги. Он похлопал певицу по полечу и подбодрил ее, заявив, что самолет не упадет.

Ранее стало известно, за что Алла Пугачева обиделась на Ротару и навсегда внесла певицу в «черный список». Подробности смотрите в этой статье.