НАШ ШОУБИЗ
05:00, 06 января 2024
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Стал известен список вероятных гостей на новых «Рождественских встречах» Пугачевой в Израиле

Стал известен список вероятных гостей на новых «Рождественских встречах» Пугачевой в Израиле

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Лавров рассказал, кого Пугачева может позвать на «Рождественские встречи», об этом сообщает News.ru.

По словам продюсера Сергея Лаврова, если бы Алла Пугачева задумала проводить «Рождественские встречи» в Израиле, она бы позвала в основном звезд, которые признаны в России иностранными агентами.

Так, среди гостей праздничного мероприятия могли бы оказаться Моргенштерн*(признан иноагентом на территории РФ), Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ), Анатолий Белый*(признан иноагентом на территории РФ), Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) и многие другие, рассказал Лавров.

«Прибежала бы Светлана Лобода, прилетела бы Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) из Франции, которая все время говорила, что Пугачева — это попса, и я рядом не сяду на одном поле с Пугачевой, а потом с ней обнималась в Израиле, говорила, какая она гениальная женщина. Ведущей была бы Рената Литвинова», — предположил продюсер.

Ранее мы писали о том, что композитор Александр Зацепин оказался втянут в скандал с Аллой Пугачевой

*признан(а) иноагентом на территории РФ.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Иван Марков
Теги:
#Алла Пугачева
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#концерт
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