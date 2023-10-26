Стал известен диагноз критически располневшего Василия Уткина: врачи бьют тревогу

Известному спортивному комментатору Василию Уткину диагностировали атеросклероз. Врачи настоятельно рекомендуют журналисту немедленно сесть на диету и заняться своим здоровьем, так как его вес уже перевалил за 200 килограммов.

По данным источника, у владельца футбольного клуба наблюдаются осложнения сердечно-сосудистой системы на фоне ожирения. У него выявили повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах. Официальных комментариев от самого Василия и его представителей по этому поводу пока не поступало.

Напомним, что о проблемах со здоровьем у Уткина заговорили после того, как его заметил на матче в Волгограде. Болельщики засняли его на скамейке, и по этим кадрам стало понятно, что комментатор сильно набрал в весе.

Раньше Василий уже сталкивался с проблемой ожирения. Он признавался, что за свою жизнь скинул около 350 килограммов. Ходили слухи, что похудеть ему удалось благодаря резекции желудка.

К слову, друг Уткина и коллега Дмитрий Губерниев отрицает, что у него есть какие-то проблемы. Он заявил, что журналист полностью здоров, а все те, кто на него наговаривает – больные.

Ранее врач сообщил, что критически располневшему Василию Уткину грозит рак.

Источник: Telegram-канал Mash.