Стал близким человеком: Татьяна Васильева рассказала, как ходила голой перед Гаркалиным

Актер Валерий Гаркалин ушел из жизни почти два года назад. Он умер в больнице, где лежал и боролся с коронавирусной инфекцией. Татьяна Васильева, коллега Гаркалина по цеху, часто вспоминает о нем. Оказалось, что артисты были очень близки, что даже позволяли себе ходить друг перед другом голышом, пишет «7Дней.ru».

СМИ много раз приписывали паре актеров романтические отношения. Гаркалин и Васильева постоянно гастролировали вместе, поэтому якобы настолько сблизились благодаря этому. Однако артистка опровергла эти слухи и заявила, что не смогла бы стать избранницей Валерия — она любила его супругу Катю и считала коллегу ангелом, с которым грех заводить роман.

Кем точно Гаркалин был для Васильевой, так и не стало ясно. Очевидно одно, что они были близкими людьми. Настолько близкими, что ходили друг перед другом голышом.

«Мы голые ходили друг перед другом каждый вечер, готовясь выйти на сцену, ведь очень часто у нас была одна гримерка на двоих», — рассказала актриса.

Ранее сообщалось, что Васильева «наехала» на певицу Лолиту Милявскую во время съемок. Она назвала ее пьяницей и наркоманкой.