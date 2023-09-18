Сравнили с Фриске: первые признаки опухоли мозга были у Заворотнюк еще 10 лет назад

Почти четыре года об актрисе Анастасии Заворотнюк ничего не слышно. После того, как общественность узнала о страшном диагнозе звезды, близкие стараются оберегать ее и скрывать от посторонних глаз. Как оказалось, еще до того, как стало известно об опухоли мозга, работающие рядом сотрудники уже подозревали у Анастасии проблемы со здоровьем. А все из-за поведения и внешности.

Гример артистки рассказала, как незадолго до страшного диагноза заметила изменения в облике звезды. Об этом говорило состояние ее кожи. Более того «Моя прекрасная няня» часто падала в обморок. По словам сотрудницы, Заворотнюк мало ела и была после съемок совершенно без сил.

«От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания», – цитирует гримера Woman.ru.

Сотрудница вспоминает, что у актрисы была очень чувствительная кожа, а ее шея была похожа на «печеное яблоко», в отличие от подтянутого лица. По ее словам, подобное она наблюдала у Жанны Фриске, у которой тоже была глиобластома – неоперабельная опухоль головного мозга.

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