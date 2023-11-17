Спят не вместе и избегают друг друга: известно, что случилось у Валерии и Пригожина

Певица Валерия требует на гастролях двухместный номер, чтобы не спать с мужем. Об этом стало известно из эфира шоу MUZLOFT.

Исполнительница хита «Часики» уже 30 лет радует публику своими выступлениями. В новом интервью Валерия рассказала, какие условия прописаны в ее райдере.

В первую очередь, певица требует от организаторов концерта новый автомобиль. По словам знаменитости, однажды за ней прислали 10-летнюю машину, которая сломалась в дороге и остановилась «посреди заснеженного поля». Валерия призналась, что ей было неприятно. Вот почему теперь она обращает внимание на выполнение этого пункта.

Также артистка призналась, что на гастролях предпочитает спать отдельно от Иосифа Пригожина. Как выяснилось, ей «тяжеловато находиться в одной комнате с мужем».

«Он работает все время, мне не уединиться. На день нас нужно изолировать», — цитирует The Voice высказывание певицы из нового интервью.

Также Валерия добавила, что в ее райдере нет вредных продуктов. Вот почему из еды у нее указаны только овощи, творог, вода и мед.

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