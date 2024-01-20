НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 января 2024, 16:00
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Спустя полгода после пластики Виктория Боня решилась на очередное преображение

Спустя полгода после пластики Виктория Боня решилась на очередное преображение

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полгода назад Виктория Боня сделала себе пластическую операцию, однако блогерша решила на этом не останавливаться. Теперь Боня захотела себе более явную линию нижней челюсти.

Девушка приехала в Голливуд и решила обратиться за помощью к косметологу, которому она доверяет больше всего. Виктория выложила в соцсети результат проделанной работы и получила неоднозначную реакцию подписчиков.

На кадрах видно, что после процедуры у Бони появился сильный отек, а скулы стали неестественно четкими. Пользователи Сети сразу завалили девушку одним вопросом: «Зачем?»

Однако Виктория поспешила всех успокоить. Она уверила фанатов, что вскоре отек спадет и все будет выглядеть максимально натурально.

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Автор:Екатерина Нако
Теги:
#Виктория Боня
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#пластика
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#новости шоу-бизнеса
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