Спустя полгода после пластики Виктория Боня решилась на очередное преображение

Полгода назад Виктория Боня сделала себе пластическую операцию, однако блогерша решила на этом не останавливаться. Теперь Боня захотела себе более явную линию нижней челюсти.

Девушка приехала в Голливуд и решила обратиться за помощью к косметологу, которому она доверяет больше всего. Виктория выложила в соцсети результат проделанной работы и получила неоднозначную реакцию подписчиков.

На кадрах видно, что после процедуры у Бони появился сильный отек, а скулы стали неестественно четкими. Пользователи Сети сразу завалили девушку одним вопросом: «Зачем?»

Однако Виктория поспешила всех успокоить. Она уверила фанатов, что вскоре отек спадет и все будет выглядеть максимально натурально.

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