«Способ сбежать»: Пугачева вернулась в РФ из-за развода с Галкиным*

2 ноября 2023 года стало известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ. Артистка попала в Россию через КПП в Псковской области. Психолог Вероника Степанова убеждена, что исполнительница хита «Арлекино» не просто так вернулась в страну спустя год. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

По мнению эксперта, внезапному приезду певицы поспособствовал разлад с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Вероника отметила, что в последнее время супруги находятся по отдельности: юморист уехал на гастроли, «сбежав» от жены. А сама Пугачева отправилась в Россию, устав от затянувшегося отъезда.

«Дело идет к разводу. Очевидно, что гастроли Максима — способ сбежать от жены. Что уж там говорить, воспитание суррогатных детей дается им с большим трудом», — высказалась психолог.

Ранее поэт Илья Резник эмоционально отреагировал на возвращение Пугачевой в РФ. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ