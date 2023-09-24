Спасают от некроза: здоровье Романа Костомарова снова под угрозой

Врачи пытаются спасти левую руку фигуриста Романа Костомарова от некроза, об этом пишет Telegram-канал 112.

Журналисты сообщили, что проблемы со здоровьем олимпийского чемпиона не закончились. Сейчас на левой руке Романа Костомарова остается гематома, которая не проходит. Также на коже руки сохраняется некроз, сосуды работают только в некоторых местах.

Медики рассчитывают на положительный исход, учитывая, что динамика восстановления у фигуриста положительная.

«По правой руке сразу приняли решение об ампутации. За левую руку врачи боролись и борются до сих пор», — рассказала супруга фигуриста Оксана Домнина.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за поражения легких. Фигуриста подключали к аппаратам, поддерживающим жизнеобеспечение. В какой-то момент у олимпийского чемпиона нарушилось кровообращение, Костомарову пришлось ампутировать кисти рук и стопы.

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