Спасают «нелепые парики»: избавившаяся от зависимости МакSим облысела

Певица МакSим рассказала, что у нее выпали все волосы после тяжелой болезни. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» поделилась откровением с YouTube-каналом «Стрелец-молодец».

Два года назад Марине Максимовой поставили неутешительный диагноз. Врачи выявили у нее двустороннюю пневмонию с большим процентом поражения легких. После этого ее перевели в палату интенсивной терапии и ввели в медикаментозный сон. Несколько месяцев артистка боролась за свою жизнь, и недуг отступил. Однако последствия тяжелой болезни еще долго ее преследовали. Как выяснилось, после выписки из больницы Максимова лишилась волос.

«У меня выпали все волосы. Совсем. Одевала какие-то нелепые парики. Это был женский комплекс», — поделилась откровением знаменитость.

Певице казалось, что после выздоровления ей «выдали новое тело». Вот почему она почти сразу приступила к работе. Теперь же Марина считает, что она совершила ошибку, не дав себе больше времени на восстановление.

Напомним, что летом 2023 года артистка легла в клинику, чтобы избавиться от алкогольной зависимости.

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