Совсем скоро: известно, когда Алла Пугачева вернется в РФ

Певица Алла Пугачева уже больше года не проживает в РФ. Сперва артистка вместе с семьей находилась в Израиле. Затем, устав от жаркой погоды, она перебралась в Юрмалу. Поклонники интересовались, когда произойдет долгожданное возвращение Пугачевой в Россию. У нумеролога Марияны Анаэль есть ответ на данный вопрос.

По мнению эксперта, исполнительница хита «Арлекино» обязательно вернется в страну. Правда, это произойдет только через 3 года. До 2025 года в жизни певицы будет стабильность. Однако в 2026 году в ее судьбе произойдут глобальные перемены.

«Именно тогда у нее будут цифры 7 и 20, обозначающие воссоединение с народом», — резюмировала нумеролог.

Ранее мы писали о том, что с Аллой Пугачевой произошло ЧП прямо на борту самолета. Подробности смотрите в этой статье.