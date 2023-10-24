Совсем сдала: Джанабаева изменилась до неузнаваемости на фоне проблем в семье

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в последнее время все реже появляется в публичном пространстве, поэтому каждая ее публикация в Сети становится событием для поклонников. Недавно певица неожиданно вышла на связь, показав себя без прикрас. Она не стала делать ни макияж, ни укладку и даже не убирала несовершенства лица при помощи фотошопа.

Артистка старается не раскрывать фанатам подробности личной жизни, а в блоге делится лишь творческими успехами. Например, рассказывает про премьеры песен. Однако иногда она все же делает публикации, не связанные с карьерой. В такие редкие моменты поклонники наблюдают, что у Альбины не все так гладко, как она пытается демонстрировать.

Джанабаева в последнее время все чаще стала сталкиваться с различными проблемами, которые добавляют ей стресса. Это и семейные трудности с мужем Валерием Меладзе, и карьерные. Работы у артистки из-за поступков супруга не так много, да и заработки небольшие. Ей даже пришлось уменьшить размер гонораров, но и это сильно не помогло.

Трудные времена сказываются и на внешнем виде Альбины. Опубликовав новое фото без косметики и коррекции, певица продемонстрировала всем морщины и темные круги под глазами. Впрочем, многие поклонники все равно отметили, что для своих лет она выглядит вполне свежо.

К слову, сама вокалистка признавалась, что старается поддерживать красоту при помощи здорового образа жизни, а не стараний пластического хирурга. Она неоднократно выступала против вмешательств во внешность и заявляла, что подобным не увлекается.

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Источник: личный блог Альбины Джанабаевой в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)