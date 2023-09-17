НАШ ШОУБИЗ
15:00, 17 сентября 2023
1 мин.

Совершил страшную ошибку: раскрыта причина инфаркта Игоря Николаева

freepik

freepik

© freepik

Недавно певец Игорь Николаев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. По слухам, это уже третий сердечный приступ, перенесенный певцом.

Проблемы со здоровьем у Игоря Николаева стали известны еще в начале 2023 года. Его госпитализировали в Национальный исследовательский центр кардиологии, где ему установили два стента и рекомендовали соблюдать щадящий режим. Однако певец не слишком внимательно отнесся к советам врачей и сразу после выписки вернулся к работе.

Кроме того, врачи запретили употребление алкоголя, поскольку он влияет на работу сосудов, повышает артериальное давление и может вызывать аритмию. Известно, что Николаев не смог отказаться от своих любимых красных вин.

Оказалось, что прошло лишь несколько месяцев после операции, но Николаев сидел в кругу друзей и тост за тостом поднимал бокал и выпивал содержимое, пишет Экспресс газета.

Ранее мы писали, по каким характеристикам во внешности можно определить пьющего человека.

Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.