«Совершенно одна»: брак Пугачевой под угрозой

Эстрадная певица Алла Пугачева с мужем после переезда в Израиль стали друг другу чужими людьми. Эксперт Джулия Лу предположила, что в ближайшем будущем пара разведется. Это сильно ударит по физическому и ментальному здоровью Примадонны.

В Сети появились слухи, что народная артистка с шоуменом изображают семейную идиллию только на публике и при камерах. Когда же они остаются наедине, то романтика исчезает.

На отношениях супругов сказалась ситуация со сменой места жительства. В окружении Пугачевой уверяют, что та поехала за границу лишь из-за чувства долга перед мужем. Только вот отъезд негативно влияет на жизнь Примадонны.

«Теперь ей очень тяжело. Она знает, что все ее заслуги разрушены. Аллу ждут сильные проблемы со здоровьем, связанные с нервной и психической системой. И в итоге певица останется совершенно одна», – убеждена парапсихолог.

Получается, что 74-летняя Пугачева выбрала тот путь, который, скорее всего, не сможет достойно пройти.

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