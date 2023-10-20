«Сорвалась и приехала»: Буйнов раскрыл правду о романе Пугачевой с нежным мужчиной

Певец Александр Буйнов рассказал о начале отношений Аллы Пугачевой с ее «нежным» мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Однажды он стал свидетелем вспыхнувших чувств между Примадонной и юмористом, и даже стал третьим лишним. Об этом сообщает издание «ДНИ.РУ».

По словам Буйнова, Пугачева счастлива со своим супругом. Он даже отметил, что таким отношениям можно позавидовать. Там большая степень любви и света.

«Им безумно комфортно вместе», – поделился Александр.

Оказалось, что роман между знаменитостями развивался на глазах у Буйнова. Он рассказал об их встрече в Харькове, где у певца был концерт. В этом же городе выступал и Галкин*.

«Пугачева приехала поддержать его, просто сорвалась и приехала», – вспомнил звезда.

По его словам, когда они жили в одном отеле, то он зашел к Примадонне в номер. По телевизору шел «Славянский базар». Он хотел присоединиться к просмотру, но исполнительница намекнула, что ему пора уйти.

«Через какое-то время Алла посмотрела на меня выразительно и сказала: «Ты что, не понял, что ты здесь лишний?» Оказалось, что там все серьезно», – поделился Александр.

Потом влюбленные сыграли свадьбу, а позже у них появились сын и дочь. Буйнов говорит, что ему очень нравится, какими растут дети звездной пары. Певец считает, что они обязательно вырастут «настоящими людьми».

«При такой мамке, я уверен, это получится. Хотя она делает все, чтобы дети не были избалованными. Папка же у них очень нежный, очень любит детей», – высказался артист.

Ранее стало известно, сколько Алла Пугачева тратила денег на выход в магазин.

*(Признан иноагентом на территории РФ)