Сорвала все маски: после смерти мужа Ирина Хакамада показала себя настоящую

Почти два года назад Ирина Хакамада пережила смерть мужа. После этого трагического события российская журналистка и писательница заметно изменилась, она больше не боится показать истинную себя.

Ирина Хакамада выходила замуж четыре раза. Уход из жизни последнего супруга она переживала тяжело, однако не перестала следить за собой. Публицистка занимается активным ведением соцсетей, дает лекции и ездит по миру. Сейчас, например, она находится на Бали.

Знаменитость отдыхает по полной. Она не заморачивается с укладкой и не делает макияж, выкладывая в микроблог «честные» снимки.

«Полезно иногда сбрасывать маски. Дышать легче», – отметила Хакамада.

Многие подписчики похвалили Ирину за то, что она не боится естественного старения. Однако пережитое горе все равно отразилось на лице журналистки: у нее появились морщины и синяки под глазами.

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