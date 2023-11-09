Сообщившая о разводе Бондарчук поставила точку в обсуждении своей фамилии

Светлана Бондарчук объяснила, почему не сменила фамилию экс-супруга после развода. Об этом сообщает портал Woman.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

В 2016 году стало известно о расставании Светланы с Федором Бондарчуком. По словам экс-супругов, они не сумели справиться с кризисом в семейной жизни. Несмотря на то, что после развода прошло уже 7 лет, Светлану и Федора до сих пор связывает общая фамилия. Как выяснилось, светская львица принципиально ее не меняет.

Знаменитость считает, что для медийного человека фамилия не только — «семейный скреп», но и личный бренд. Действительно, в браке с режиссером Светлана была моделью, телеведущей, актрисой и главным редактором журнала. Светская львица призналась, что не намерена терять прибыль от громкой фамилии.

«Почему я должна менять фамилию, с которой я прожила последние 30 лет? Вы пришли в мою соцсеть, и вы понимаете, на чьей вы странице», — высказалась Бондарчук.

Как выяснилось, новый избранник Светланы поддерживает ее в этом решении. По словам знаменитости, супруг является современным и понимающим мужчиной, который осознает трудности ведения бизнеса.

«Как разумный человек, он понимает, что это большие сложности в брендировании, в развитии бизнеса. Это будет головная боль», — резюмировала Светлана.

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